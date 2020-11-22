Дана Уайт объяснил, почему Фергюсон встретится с Оливейрой, а не Чендлером

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон получил в соперники Чарльза Оливейру, а не экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера.
«Майкл Чендлер только недавно проходил весогонку. Он делал вес перед турниром в Абу-Даби. Так что он не успевает подготовиться на декабрь», — рассказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 255.
Напомним, что бой Тони Фергюсон — Чарльз Оливейра состоится 12 декабря на турнире UFC 256. Что касается Чендлера, то почти сразу после подписания контракта с UFC ему дали статус резервиста на шоу UFC 254, которое состоялось в конце октября 2020 года. Американец должен был быть готов выйти в октагон на тот случай, если бы травму получили участники главного боя вечера Хабиб Нурмагомедов или Джастин Гэтжи.
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