Дана Уайт объяснил, почему Фергюсон встретится с Оливейрой, а не Чендлером

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон получил в соперники Чарльза Оливейру, а не экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера.

«Майкл Чендлер только недавно проходил весогонку. Он делал вес перед турниром в Абу-Даби. Так что он не успевает подготовиться на декабрь», — рассказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 255.

Напомним, что бой Тони Фергюсон — Чарльз Оливейра состоится 12 декабря на турнире UFC 256. Что касается Чендлера, то почти сразу после подписания контракта с UFC ему дали статус резервиста на шоу UFC 254, которое состоялось в конце октября 2020 года. Американец должен был быть готов выйти в октагон на тот случай, если бы травму получили участники главного боя вечера Хабиб Нурмагомедов или Джастин Гэтжи.