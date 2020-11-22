«Сказки Харитона». А. Емельяненко не верит в то, что Харитонов занял Яндиеву 2 млн рублей

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что не верит в официальную версию причины конфликта Сергея Харитонова с Адамом Яндиевым, согласно которой, последний задолжал Харитонову 2 млн рублей.
«С потолка можно взять всё, что угодно. Мало Харитонов назвал. Надо было миллионов десять. Ведь что такое два миллиона? Никакого сочувствия к Харитонову у меня нет, только разочарование.
Вышел выяснять отношения из-за денег. Но, насколько мне известно, ситуация произошла немного из-за другого. Яндиев — боец, а не промоутер. О каких деньгах может идти речь?
Сергей ему одалживал? Это уже сказки Харитона. На них можно не обращать внимания. Он не настолько платёжеспособный, чтобы одалживать Яндиеву два миллиона", — приводит слова Емельяненко «Всёпроспорт.ру».
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