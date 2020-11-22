Маурисио Руа подумает о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, ветеран ММА Маурисиу Руа намекнул, что подумает о завершении карьеры.

Ранним утром 22 ноября по московскому времени бразилец выступил на турнире UFC 255, досрочно проиграв Полу Крэйгу.

«К сожалению, всё пошло не так, как бы мне хотелось. Но это часть спорта. После первого тейкдауна я травмировал локоть, но это не оправдание. Не принижаю заслуг соперника. Как бы то ни было, карьера спортсмена состоит не только из побед. Мне повезло, что множество раз я был вознаграждён за свои усилия победами

Хочу поблагодарить всех за поддержку. Сейчас я планирую отдохнуть вместе с семьёй и подумать о карьере. Знаю, что моя миссия в спорте выходит далеко за пределы октагона. Большое всем спасибо, ребята", — написал Руа на своей странице в «Инстаграме».