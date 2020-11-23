Хабиб Нурмагомедов: одни говорят, и лишь некоторые действуют

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» короткое сообщение философского содержания.

«Одни говорят, и лишь некоторые действуют», — написал Нурмагомедов. К посту прикреплено фото Хабиба с тренировки. При этом не совсем понятно, сделано оно недавно или ещё до того, как он объявил о завершении карьеры.

Соответствующий пост доступен на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, Хабиб последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Тогда его поединок с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Нурмагомедов одержал досрочную победу во втором раунде. После, находясь ещё в октагоне, он объявил об уходе из спорта.