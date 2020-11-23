Харитонов: я не боюсь угроз Яндиева. В понедельник будет много интересного

Российский боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал конфликт с бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым. Напомним, Яндиев избил Харитонова, в результате чего тот оказался в больнице, Адаму грозит два года тюрьмы.

Ранее Яндиев заявил, что с Харитоновым «что-то нехорошее может произойти».

«Если бы он где-то это сказал, где-то в другой стране, то это бы расценивали… А у нас в России кому-то можно, а кому-то нельзя. Этого допускать нельзя. Я ни в коем случае не боюсь каких-то угроз и так далее, но этот инцидент очень показательный. Я никого не обвиняю, повторяю. Я просто…

Буду ли я использовать слова из того интервью Яндиева в суде против него? Всё будет известно в ближайшее время. Подождите до понедельника, будет много интересного», — цитирует Харитонова Sport24.