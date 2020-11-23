Носов: харитоновцы всплывают, когда их кумир где-то проявил себя

Бывший дзюдоист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов раскритиковал поведение поклонников российского бойца промоушена Bellator Сергея Харитонова. Напомним, Носов встал на сторону бывшего бойца UFC Адама Яндиева в его конфликте с Харитоновым.

«Я так часто слышу уверенные утверждения, что я сделал и что из-за меня произошло, что можно только улыбнуться, понимая уровень развития произносящих…

Спорить бесполезно и бессмысленно. Как правило, это наркоманы, фанаты Айзы и Гуфа, а теперь ещё и харитоновцы. Всплывают они, когда их кумир где-то проявил себя», — написал Носов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Яндиев избил Харитонова, в результате чего тот оказался в больнице, Адаму грозит два года тюрьмы.