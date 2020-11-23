В команде Петра Яна объяснили, почему сорвался бой со Стерлингом

В команде чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна сообщили, что россиянин не сможет выйти на бой с Алджамейном Стерлингом, изначально запланированный на 12 декабря, по «личным» причинам. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова человека, близкого к команде Яна.
«Бой не состоится. Новых дат пока нет. Можно назвать причины отмены боя «личными», — сказал источник.
Напомним, Ян должен был провести первую защиту титула на турнире UFC 256 12 декабря. Шоу лишилось уже второго титульного боя. Ранее из карда исключили бой Аманды Нуньес и Меган Андерсон.
В настоящий момент существует вероятность, что главным событием UFC 256 станет бой Дейвисона Фигейредо и Брендона Морено. Кроме того, не исключается, что бой Фигейредо и Морено перенесут на 19 декабря, а турнир в эту дату станет номерным, в то время как шоу 12 декабря получит статус обычного.
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