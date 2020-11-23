«Макияж и причёска от боёв на UFC 255». Сёстры Шевченко показали совместный снимок
Чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко, которая на UFC 255 защищала титул от посягательств Дженнифер Майи, после турнира опубликовала совместное фото со своей сестрой Антониной.
Это был первый случай в истории UFC, когда на одном турнире выступили две родные сестры.
«Макияж и причёска от боёв на UFC 255», — говорится в подписи к снимку.
Фото доступно на странице Валентины Шевченко в «Инстаграме».
Антонина на турнире UFC 255 встретилась с бразильянкой Ариане Липски. Бой продлился два раунда и закончился победой Шевченко техническим нокаутом, которая одержала восьмую викторию в смешанных единоборствах при двух поражениях.
Валентина также одержала досрочную победу над Дженнифер Майей.
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