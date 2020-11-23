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«Макияж и причёска от боёв на UFC 255». Сёстры Шевченко показали совместный снимок

«Макияж и причёска от боёв на UFC 255». Сёстры Шевченко показали совместный снимок
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко, которая на UFC 255 защищала титул от посягательств Дженнифер Майи, после турнира опубликовала совместное фото со своей сестрой Антониной.

Это был первый случай в истории UFC, когда на одном турнире выступили две родные сестры.

«Макияж и причёска от боёв на UFC 255», — говорится в подписи к снимку.

Фото доступно на странице Валентины Шевченко в «Инстаграме».

Антонина на турнире UFC 255 встретилась с бразильянкой Ариане Липски. Бой продлился два раунда и закончился победой Шевченко техническим нокаутом, которая одержала восьмую викторию в смешанных единоборствах при двух поражениях.

Валентина также одержала досрочную победу над Дженнифер Майей.

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