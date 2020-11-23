54-летний Тайсон показал впечатляющую физическую форму перед боем с Роем Джонсом. Фото

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой можно посмотреть, как впечатляюще он выглядит незадолго до поединка с другим знаменитым боксёром Роем Джонсом-младшим.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Майка Тайсона.

Напомним, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок, который состоится 28 ноября. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.

В послужном списке Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл. Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений.

Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.