54-летний Тайсон показал впечатляющую физическую форму перед боем с Роем Джонсом. Фото
Легендарный американский боксёр Майк Тайсон опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой можно посмотреть, как впечатляюще он выглядит незадолго до поединка с другим знаменитым боксёром Роем Джонсом-младшим.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Майка Тайсона.
Напомним, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок, который состоится 28 ноября. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.
В послужном списке Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл. Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений.
Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.
«Это для женщин». Тайсон и Рой Джонс раскритиковали регламент своего боя
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