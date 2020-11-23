Харитонова, которого избил Яндиев, выписали из больницы

Российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова, выступающего в Bellator, выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена.

«Сергей выписан из больницы», — сообщил источник.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Харитонов написал два заявления в полицию: одно по факту побоев, второе — с обвинением Яндиева в мошенничестве. Сергей считает, что Адам должен ему более 1 млн рублей. Яндиеву грозит два года тюремного заключения.