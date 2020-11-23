Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Харитонова, которого избил Яндиев, выписали из больницы

Харитонова, которого избил Яндиев, выписали из больницы
Бокс/ММА / Bellator 0

Российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова, выступающего в Bellator, выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена.

«Сергей выписан из больницы», — сообщил источник.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Харитонов написал два заявления в полицию: одно по факту побоев, второе — с обвинением Яндиева в мошенничестве. Сергей считает, что Адам должен ему более 1 млн рублей. Яндиеву грозит два года тюремного заключения.

Юрист оценил шансы Харитонова выиграть у Яндиева дело о мошенничестве
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020