Друг Харитонова подробно объяснил, почему согласился помириться с Яндиевым

Бывший боец MMA Руслан Абдо, друг бойца Bellator Сергея Харитонова, рассказал, почему пошёл на примирение с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. Напомним, 13 ноября Яндиев не только избил Харитонова, нанеся тому травмы, но и сломал нос Абдо.
«Просто я не вижу смысла всё это продолжать, не зная, как это всё закончится. Я думаю, что это никому не интересно. Понимаете, это отнимает очень много сил и времени, не даёт нормально заняться работой и вообще своей жизнью. Поэтому я решил на это дело не тратить время и поставить точку. В принципе, мы поговорили нормально, всё выяснили и очень хорошо разошлись. Конфликт исчерпан.
За что я извинился перед Яндиевым? Я без согласия Сергея начал говорить за какие-то долги, какие-то комментарии в интернете писать. В принципе, за это. Сергей тоже правильно об этом сказал, и я сам с этим согласен: такого я делать не должен был. За это я и извинился. А он извинился за то, что распустил руки. Все вопросы сняты.
Понимая, что предстоит какая-то сложная волокита со всеми этими судами и со всем остальным, не может быть никаких обид: лучше, конечно, расстаться с миром. И я думаю, что мы уже в том возрасте, когда нет ни времени, ни сил, ни нервов вести какую-то войну друг с другом. Поэтому решаем всё мирно.
Понимаю ли я, что меня в комментариях сейчас просто разорвут? Я понимаю, но что делать? Я понимаю всё. Но те, кто пишут комментарии, — они же не оказались в такой ситуации, как я или Сергей. Я подумал и решил так. Никто же не знает, чем это закончится и как это закончится. И силы были неравны. Поэтому я решил не продолжать», — приводит слова Абдо «Матч ТВ».
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