Рябинский: Тайсон – Джонс — не история какого-то кровавого противостояния, а сбор денег

Глава промоутерской компании, представляющей интересы Александра Поветкина и Дмитрия Бивола, Андрей Рябинский поделился мнением о предстоящем показательном бое, в рамках которого на ринге сойдутся бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс.



«На мой взгляд, это очень крутые парни, лучшие в мире боксёры, которые навсегда останутся не просто в истории бокса, а в целом в истории. И они организовывают этот поединок для внимания и сбора денег, чтобы что-то заработать. Но это не история какого-то кровавого противостояния, все должны понимать.



Я, безусловно, посмотрю этот бой, но мы все понимаем, что это показательный поединок. Наверняка там будет элемент благотворительности. Но к реальным сражениям и спорту, когда определяются чемпионские претензии, рейтинги… Это не совсем то же самое. Но всё равно это интересно», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».