Герман Стерлигов назвал MMA «мужским стриптизом». А. Емельяненко резко отреагировал

Российский боец MMA Александр Емельяненко жёстко отреагировал на слова известного бизнесмена Германа Стерлигова, который нелестно отозвался о смешанных единоборствах.
«Вы смотрели когда-нибудь бои ММА? Вот, вы смотрели мужской стриптиз. Когда мужики, практически голые, потные, валяются друг у друга между ног, трутся друг о друга там, чуть ли не в (нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата») упираются носами… А все остальные смотрят мужики. Ну это чего такое?» — рассказал Стерлигов в своём YouTube-канале.
«Пусть он выйдет на ринг и узнает, что делают двое мужчин на ринге. Получит по зубам… В лучшем случае его спать отправят (в нокаут. — Прим. «Чемпионата») за подобные слова.
Без разницы, пусть выбирает себе любого бойца. Мне кажется, любой боец, который уступает ему в весе, отправит его спать за подобное», — приводит слова Емельяненко «РЕН ТВ».
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