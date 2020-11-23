Российский чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян объяснил причины переноса поединка с Алджамейном Стерлингом.



«С боем всё в силе, просто сроки подвинутся. На месяц-полтора всё перенесётся, но в целом всё в порядке. В совокупности есть небольшие проблемы с перелётом, визой. Решили с командой перенести всё на следующий год. Возможно, кард будет более подходящий. Много неуместных вещей пишут. Всему своё время. Мы заряжены, тренировки продолжаются.



Турнир 12 декабря весь такой был — бои отменялись, переносились. Мы приняли решение взвешенно, все посовещались», — приводит слова Яна Sportbox со ссылкой на прямой эфир в «инстаграме» спортсмена.



Напомним, Ян должен был провести первую защиту титула на турнире UFC 256 12 декабря. Шоу лишилось уже второго титульного боя. Ранее из карда исключили бой Аманды Нуньес и Меган Андерсон.