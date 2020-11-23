Российский чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян объяснил причины переноса поединка с Алджамейном Стерлингом.
«С боем всё в силе, просто сроки подвинутся. На месяц-полтора всё перенесётся, но в целом всё в порядке. В совокупности есть небольшие проблемы с перелётом, визой. Решили с командой перенести всё на следующий год. Возможно, кард будет более подходящий. Много неуместных вещей пишут. Всему своё время. Мы заряжены, тренировки продолжаются.
Турнир 12 декабря весь такой был — бои отменялись, переносились. Мы приняли решение взвешенно, все посовещались», — приводит слова Яна Sportbox со ссылкой на прямой эфир в «инстаграме» спортсмена.
Напомним, Ян должен был провести первую защиту титула на турнире UFC 256 12 декабря. Шоу лишилось уже второго титульного боя. Ранее из карда исключили бой Аманды Нуньес и Меган Андерсон.
- 23 ноября 2020
-
21:56
-
20:45
-
19:01
-
18:01
-
16:32
-
16:09
-
15:28
-
15:19
-
14:21
-
14:12
-
13:00
-
12:00
-
11:03
-
10:21
-
09:48
-
09:41
-
09:22
-
09:02
-
08:51
-
03:35
-
00:15
-
00:09
- 22 ноября 2020
-
22:50
-
21:42
-
20:26
-
20:21
-
19:17
-
18:24
-
17:34
-
17:16
-
16:53
-
15:13
-
15:09
-
14:45
-
13:45