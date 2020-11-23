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Пётр Ян объяснил причины переноса поединка с Алджамейном Стерлингом

Пётр Ян объяснил причины переноса поединка с Алджамейном Стерлингом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян объяснил причины переноса поединка с Алджамейном Стерлингом.

«С боем всё в силе, просто сроки подвинутся. На месяц-полтора всё перенесётся, но в целом всё в порядке. В совокупности есть небольшие проблемы с перелётом, визой. Решили с командой перенести всё на следующий год. Возможно, кард будет более подходящий. Много неуместных вещей пишут. Всему своё время. Мы заряжены, тренировки продолжаются.

Турнир 12 декабря весь такой был — бои отменялись, переносились. Мы приняли решение взвешенно, все посовещались», — приводит слова Яна Sportbox со ссылкой на прямой эфир в «инстаграме» спортсмена.

Напомним, Ян должен был провести первую защиту титула на турнире UFC 256 12 декабря. Шоу лишилось уже второго титульного боя. Ранее из карда исключили бой Аманды Нуньес и Меган Андерсон.

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