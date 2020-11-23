Носов — о примирении Яндиева и Абдо: теперь шаг за Харитоновым
Бывший дзюдоист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов отреагировал на примирение бывшего бойца ММА Руслана Абдо с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. Напомним, 13 ноября Яндиев не только избил Харитонова, нанеся тому травмы, но и сломал нос Абдо.
«Я оказался прав! Виноваты оба. Один распустил язык, другой — руки. Оба в этом признались и пожали руки.
Это нормальный мужской поступок. Нет людей, которые не совершали бы ошибки. Но только мужчина может это признать и извиниться. Теперь шаг за Харитоновым.
Худой мир лучше любой войны. Было много эмоций и мало правды, много выдумок и мало конкретики. Моя задача была — докопаться до истины. Теперь все остыли и все осознали, пора идти дальше», — написал Носов в своём «инстаграме».
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