Мохнаткина объявила о снятии с Bellator 254

32-летняя россиянка Марина Мохнаткина, выступающая в ММА-промоушене Bellator, объявила в своём «инстаграме» о том, что её бой с американкой Джессикой Боргой на турнире Bellator 254 не состоится.
«Очень не люблю слезливых постов о сложных ситуациях в жизни, ведь они случаются у всех. Но так как много вопросов по поводу моего боя 10 декабря. Я проделала большую работу, отказалась от чемпионата мира по самбо для подготовки к бою. Кто знает, было нелегко принять такое решение. Но это спорт, где травмы могут настигнуть на ровном месте, к сожалению, я сломала большой палец на левой руке (перелом со смещением). До боя осталось мало времени, и мы приняли решение сняться с турнира. Сказать, что я подавлена — ничего не сказать. Я голодна до побед и ждала этот бой. Как бы банально не звучал, но я вернусь сильнее и порадую вас своими победами», — написала Мохнаткина.
Мохнаткина — семикратная чемпионка России по самбо, двукратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка мира. Заслуженный мастер спорта России.
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