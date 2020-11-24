Пётр Ян ответил на критику со стороны Фёдора Емельяненко

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян ответил на критику со стороны знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко. Ранее Емельяненко сказал, что Ян «начинает больше говорить, чем делать».

«Комментарий Фёдора видел. Фёдор — это Фёдор. Мы не можем быть похожими на него, его мнение имеет место.

Лишнего или чего-то недопустимого, как мне кажется, я себе не позволял. За каждое своё слово могу ответить», — сказал Ян в прямом эфире в своём «инстаграме».

Напомним, Ян стал чемпионом UFC в июле, после того как победил бразильца Жозе Алду. Не так давно россиянин оказался вовлечён в заочный конфликт с белорусским бойцом UFC Андреем Орловским, также он периодически пикируется в «Твиттере» с будущим соперником Алджамейном Стерлингом.