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Харитонов — о драке с Яндиевым: благодарен судьбе, что такое произошло

Харитонов — о драке с Яндиевым: благодарен судьбе, что такое произошло
Бокс/ММА / Bellator 0

Российский боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал конфликт с бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым, который его избил. Вчера, 23 ноября, Харитонов выписался из больницы.

«Благодарен судьбе, что такое произошло. Именно со мной, наглядно. Я хочу, чтобы это было примером для молодого поколения. Мы здоровые и крепкие ребята.

Обратиться хочу ко всем тренерам, этот случай показал, как делать не нужно. Наше подрастающее поколение смотрит на тренеров, спортсменов как на выдающихся личностей. Никакой спортсмен не имеет права ходить по улице и заниматься беспределом.

То, что произошло, — неприятно. Думаю, что все вопросы будут закрыты и всё будет правильно. Хочу, чтобы тренеры проводили беседы со своими спортсменами, как не нужно делать», — передаёт слова Харитонова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Яндиев извинился перед Харитоновым
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