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Адвокат Харитонова — о втором заявлении на Яндиева: эта информация неактуальна

Адвокат Харитонова — о втором заявлении на Яндиева: эта информация неактуальна
Бокс/ММА / Bellator 0

Олег Пахомов, адвокат бойца Bellator Сергея Харитонова, прокомментировал информацию, что его подзащитный написал второе заявление на экс-бойца UFC Адама Яндиева, обвинив его в мошенничестве.

«Данная информация пришла с опозданием, с момента написания она была не актуальна. Когда дознание выясняло причины драки, речь шла о деньгах. Чтобы досконально изучить этот вопрос, было подано заявление. На момент появления новости в Сети информация не актуальная», — передаёт слова Пахомова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. 23 ноября его выписали из больницы.

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