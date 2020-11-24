Адвокат Харитонова — о втором заявлении на Яндиева: эта информация неактуальна

Олег Пахомов, адвокат бойца Bellator Сергея Харитонова, прокомментировал информацию, что его подзащитный написал второе заявление на экс-бойца UFC Адама Яндиева, обвинив его в мошенничестве.
«Данная информация пришла с опозданием, с момента написания она была не актуальна. Когда дознание выясняло причины драки, речь шла о деньгах. Чтобы досконально изучить этот вопрос, было подано заявление. На момент появления новости в Сети информация не актуальная», — передаёт слова Пахомова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. 23 ноября его выписали из больницы.
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