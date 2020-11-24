Харитонов: чем мне импонирует СССР, за любые розни была статья
Российский боец Bellator Сергей Харитонов во время пресс-конференции, комментируя конфликт с бывшим участником UFC Адамом Яндиевым, признался, что ему нравилась система наказания в СССР.
«Чем мне импонирует СССР, за любые розни была статья. Человек боится получить срок, какое-то неодобрение общества — он никогда этого не сделает. Все были братьями, ходили в гости. Вспомните, мы знали не только тех, кто жил во дворе, а знали вообще каждого.
Мы могли прийти ко всем после школы и меня накормят. Нас везде встречали как своих людей. Сейчас мы живём немного по-другому. Я, например, даже не знаю, кто живёт со мной на одной лестничной клетке», — передаёт слова Харитонова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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