Адвокат Харитонова прокомментировал примирение Сергея с Яндиевым

Олег Пахомов, адвокат российского бойца Bellator Сергея Харитонова, прокомментировал факт примирения подопечного с избившим его экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым.

«Примирение — юридический факт, и органы должны дать ему оценку. В данный момент сказать, что примирение может увести дело из правового поля, — нет. Мы это увидим через месяц-два. На данный момент этим всем занимаются органы дознания. Решение только за правоохранительными органами.

Харитонов хочет, чтобы дело прекратилось. Мы уведомили органы, и был возмещён ущерб. Мы не можем влиять на дознание. Дознание основывается на законах РФ, но наше мнение они должны учитывать», — передаёт слова Пахомова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.