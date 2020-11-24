Адвокат Харитонова прокомментировал примирение Сергея с Яндиевым
Олег Пахомов, адвокат российского бойца Bellator Сергея Харитонова, прокомментировал факт примирения подопечного с избившим его экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым.
«Примирение — юридический факт, и органы должны дать ему оценку. В данный момент сказать, что примирение может увести дело из правового поля, — нет. Мы это увидим через месяц-два. На данный момент этим всем занимаются органы дознания. Решение только за правоохранительными органами.
Харитонов хочет, чтобы дело прекратилось. Мы уведомили органы, и был возмещён ущерб. Мы не можем влиять на дознание. Дознание основывается на законах РФ, но наше мнение они должны учитывать», — передаёт слова Пахомова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Харитонов подробно объяснил, почему согласился помириться с Яндиевым
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