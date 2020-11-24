Харитонов и его адвокат ответили на вопрос по поводу возмещения ущерба Яндиевым
Российский боец Bellator Сергей Харитонов, выступая на пресс-конференции, посвящённой его конфликту с бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым, не стал отвечать на вопрос о требованиях по возмещению ущерба.
«Что касается возвещения ущерба, это конфиденциальная информация. Мы пожали друг другу руки на видео. Думаю, этого достаточно», — передаёт слова Харитонова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Адвокат Олег Пахомов, представляющий интересы Сергея, заявил по этому поводу следующее: «Это речь не о тех деньгах, о которых говорилось ранее. Возмещение вреда — это именно возмещение. В натуральном виде».
Вчера, 23 ноября, Харитонов выписался из больницы, куда он был доставлен из-за полученных во время конфликта с Яндиевым травм.
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