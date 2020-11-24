Харитонов рассказал, как в Bellator отнеслись к его драке с Яндиевым
Российский боец промоушена Bellator Сергей Харитонов, которого избил бывший боец UFC Адам Яндиев, рассказал, как в организации отнеслись к инциденту. Вчера, 23 ноября, Харитонова выписали из больницы, где он пробыл более недели.
«Bellator на меня вышли одни из первых. Заставили сделать снимки, переправить медицинские осмотры. Они очень переживают, поддерживают меня и входят в ситуацию.
В декабре должен был выступать, но бои не состоятся по состоянию моего здоровья. Мы идём вперёд, мы проходим преграды. И эти пройдём, да и всё, что нас не ломает, — закаляет», — передаёт слова Харитонова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Также Харитонов подробно объяснил, почему пошёл на примирение с Яндиевым.
Харитонов подробно объяснил, почему согласился помириться с Яндиевым
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