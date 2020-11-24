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«Это неправильно». Шлеменко — о примирении Харитонова с Яндиевым

«Это неправильно». Шлеменко — о примирении Харитонова с Яндиевым
Бокс/ММА / Bellator 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал факт примирения бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Адама Яндиева, который его избил.

«Здесь потерпевший Харитонов. Он должен решать, что его устраивает. Это его решение, здоровье. Единственное, совсем не стоит выставлять эту ситуацию как пример для молодёжи. Наказание должно быть соразмерно тому, что было.

А многие могут воспринять эту ситуацию так: ударил кого-то, побил, извинился и пошёл бить другого дальше. Это же неправильно.

Столько было видео, выступлений от Харитонова. Ради чего? Вот такого конца? На мой взгляд, это неправильно и не должно служить примером», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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