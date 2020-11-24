Брат Яндиева: Харитонов признал, что был несдержан на непристойные слова и обвинения

Абукар Яндиев рассказал, что боец Bellator Сергей Харитонов принёс извинения его брату Адаму Яндиеву за необоснованные обвинения и оскорбления.
При этом отметим, что на пресс-конференции, посвящённой конфликту, об извинениях со стороны Харитонова сказано не было.
«Хочу поделиться новостью, которая сегодня обрадует многих. По воле всевышнего в недавнем прошлом хорошие друзья и коллеги по спорту Харитонов Сергей и мой брат Адам примирились. Мы все были свидетелями этого неприятного конфликта, необоснованных обвинений и непристойных заявлений. Но по мудрости обоих участников, их выдержки и дальновидности сегодня Сергей признал вину в том, что был несдержан на непристойные слова и необоснованные обвинения, а Адам в том, что распустил руки.
Сегодня с обеих сторон принесены извинения, и я считаю, что конфликт исчерпан.
Хочу обратить внимание молодёжи на то, чтобы никто из вас не распускал языки и руки в любых сложных ситуациях. Нам господом даны язык и сила, чтобы мы их использовали и направляли во благо себе и обществу", — написал Абукар Яндиев на своей странице в «Инстаграме».
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