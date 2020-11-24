Хабиб — Дане Уайту: скоро увидимся

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал понять, что вскоре встретится с президентом промоушена Даной Уайтом.

«Скоро увидимся», — написал россиянин на своей странице в «Инстаграме», прикрепив к посту фото с пресс-конференции в Абу-Даби перед боем с Джастином Гэтжи, на котором изображены сам Хабиб и Уайт.

Соответствующий пост доступен на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».



Напомним, Хабиб последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Тогда его поединок с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Нурмагомедов одержал досрочную победу во втором раунде. После, находясь ещё в октагоне, он объявил об уходе из спорта.

При этом президент лиги Уайт уже неоднократно заявлял, что верит в возвращение Хабиба в спорт.