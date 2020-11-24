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Дана Уайт отреагировал на пост Хабиба о скорой встрече

Дана Уайт отреагировал на пост Хабиба о скорой встрече
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт оставил комментарий под постом чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, в котором тот сообщил о скорой встрече с главой лиги.

Функционер оставил послание в виде эмодзи из двух кулаков. В комментариях множество болельщиков задалось вопросом, значит ли скорая встреча Хабиа с Уайтом то, что россиянин возобновит карьеру.

Впрочем, ни Хабиб, ни Уайт больше никаких посланий не оставляли.

Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, Хабиб последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Тогда его поединок с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Нурмагомедов одержал досрочную победу во втором раунде. После, находясь ещё в октагоне, он объявил об уходе из спорта.

При этом президент лиги Уайт неоднократно заявлял, что верит в возвращение Хабиба в спорт.

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