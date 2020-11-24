Ещё один промоушен отказался от идеи подписания контракта с Андерсоном Силвой

Исполнительный директор лиги ONE Championship Чатри Ситйодонг заявил, что промоушен не заинтересован в подписании контракта с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.

«Я большой фанат Андерсона Силвы. Вне всяких сомнений, он один из лучших в истории смешанных единоборств. Но, говоря это, должен подчеркнуть, что безопасность бойцов — приоритет нашей лиги. Мы не заинтересованы в услугах Силвы. Желаю ему счастья и успехов в делах, которыми он будет заниматься», — приводит слова Ситйодонга BJ Penn.

Напомним, после недавнего досрочного поражения от Юрайи Холла 45-летний ветеран ММА был отчислен из UFC. Президент лиги Дана Уайт выразил надежду, что боец завершит карьеру. Но Силва заявил, что намерен продолжать карьеру.

В лигах Bellator и PFL также заявляли, что не будут подписывать контракт с Силвой.