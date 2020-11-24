Ещё один промоушен отказался от идеи подписания контракта с Андерсоном Силвой

Исполнительный директор лиги ONE Championship Чатри Ситйодонг заявил, что промоушен не заинтересован в подписании контракта с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.
«Я большой фанат Андерсона Силвы. Вне всяких сомнений, он один из лучших в истории смешанных единоборств. Но, говоря это, должен подчеркнуть, что безопасность бойцов — приоритет нашей лиги. Мы не заинтересованы в услугах Силвы. Желаю ему счастья и успехов в делах, которыми он будет заниматься», — приводит слова Ситйодонга BJ Penn.
Напомним, после недавнего досрочного поражения от Юрайи Холла 45-летний ветеран ММА был отчислен из UFC. Президент лиги Дана Уайт выразил надежду, что боец завершит карьеру. Но Силва заявил, что намерен продолжать карьеру.
В лигах Bellator и PFL также заявляли, что не будут подписывать контракт с Силвой.
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