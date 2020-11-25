«Температура 40, было вообще плохо». Махачев рассказал, как Хабиб переболел свинкой

Боец UFC Ислам Махачев рассказал, как протекала свинка у чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянин заболел в ходе подготовки к бою с Джастином Гэтжи. Об этом стало известно уже после турнира UFC 254

«Хабиб заболел свинкой ровно за месяц до боя Хабиба. Как мы только прилетели в Дубаи, было где-то 40 дней до боя. У него уже была эта болезнь. Как только он чуть лучше себя почувствовал, он начал тренироваться. Ему стало вообще плохо. Температура была почти 40. Он провёл 3-4 дня в больнице. Одну ночь остался у него в палате, думаю, что тогда и подхватил. У меня месяц она была в организме. Хорошо себя чувствовал. Но когда началась весогонка, когда иммунитет ослаб, тогда болезнь и вылезла наружу», — сказал Махачев в интервью, размещённом на канале FightSpace в YouTube.

Напомним, заражение свинкой стало причиной отмены боя Ислама Махачева с Рафаэлем дос Аньосом.