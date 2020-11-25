Российский боец MMA Ислам Абасов задержан полицией

Российский боец смешанных единоборств Ислам Абасов задержан полицией в Москве, сообщает Mash.

По данным источника, инцидент произошёл на фоне дорожного конфликта. Пострадавший повздорил с Абасовым и его друзьями на дороге, после чего написал заявление о нападении. Правоохранительные органы задержали Абасова и могут возбудить уголовное дело. Сейчас проводится проверка инцидента.

Отметим, 4 декабря Абасов должен был принять участие на турнире ONE Championship в Сингапуре, где его ожидал бой с казахстанцем Кайратом Ахметовым.

Всего в смешанных единоборствах Абасов провёл 5 боёв, в которых одержал все победы. Своей последний бой россиянин провёл в октябре прошлого года, победив представителя Бразилии Эдналдо Оливейру.