Российский боец MMA Ислам Абасов задержан полицией
Российский боец смешанных единоборств Ислам Абасов задержан полицией в Москве, сообщает Mash.
По данным источника, инцидент произошёл на фоне дорожного конфликта. Пострадавший повздорил с Абасовым и его друзьями на дороге, после чего написал заявление о нападении. Правоохранительные органы задержали Абасова и могут возбудить уголовное дело. Сейчас проводится проверка инцидента.
Отметим, 4 декабря Абасов должен был принять участие на турнире ONE Championship в Сингапуре, где его ожидал бой с казахстанцем Кайратом Ахметовым.
Всего в смешанных единоборствах Абасов провёл 5 боёв, в которых одержал все победы. Своей последний бой россиянин провёл в октябре прошлого года, победив представителя Бразилии Эдналдо Оливейру.
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