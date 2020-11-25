Головкин: иду к своей цели — 21-й защите чемпионских титулов

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин поделился ожиданиями от боя с поляком Камилом Шереметой.

«Иду к своей цели – рекордной 21-й защите чемпионских титулов. Скоро увидимся», — написал Головкин в своём «инстаграме».

Ранее стриминговый сервис DAZN в «Инстаграме» официально объявил дату следующего поединка казахстанского боксёра, чемпиона IBO и IBF Геннадия Головкина. Бой с поляком Камилом Шереметой пройдёт 18 декабря.

Последний раз ветеран профессионального бокса появлялся на ринге в октябре 2019 года и по очкам победил Сергея Деревянченко. Решение судей вызвало споры.

Ранее стало известно, что DAZN планирует сократить гонорары Головкина. Ожидалось, что боксёр из Казахстана получит около $ 100 млн за шесть встреч, но теперь сумма будет пересмотрена.