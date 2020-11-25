Валентина Шевченко поднялась на второе место в сводном рейтинге UFC после победы над Майей

Валентина Шевченко, которая на турнире UFC 255 победила Дженнифер Майю и защитила пояс в женском наилегчайшем весе, поднялась на второе место в женском сводном рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Ранее представительница Киргизии занимала третью строчку. Возглавляет рейтинг, как и прежде, чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес.
В мужском сводном рейтинге сразу три места отыграл Дейвисон Фигейредо, который защитил пояс в наилегчайшем весе в поединке с Алексом Пересом. Он потеснил Конора Макгрегора, Роберта Уиттакера и Тони Фергюсона и стал 11-м. Первые три места, как и прежде, занимают чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, бывший обладатель пояса в полутяжёлом весе Джон Джонс и лучший средневес Исраэль Адесанья.
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