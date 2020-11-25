Ближайший бой Физиева в UFC перенесён
Боец из Киргизии Рафаэль Физиев на турнире UFC on ESPN 18 должен был провести поединок с Ренато Мойкано. Однако эта встреча снята с карда, так как бразилец сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает MMA Junkie.
Отмечается, что бой, предположительно, будет отложен до UFC 256.
Физиев дебютировал в UFC в апреле прошлого года. Тогда он проиграл россиянину Магомеду Мустафаеву, а в октябре победил Алекса Уайта из Бразилии. На турнире UFC Fight Island 2 Рафаэль одолел британца Марка Диакези. Этот поединок был признан лучшим боем вечера, за что Физиев удостоился бонуса в размере $ 50 тыс.
Мойкано ранее выступал в полулёгком дивизионе, бой с Физиевым должен был стать для него вторым в другой весовой категории.
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