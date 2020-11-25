В «Инстаграме» посоветовали Тактарову найти психолога. Тот резко отреагировал

Один из пользователей «Инстаграма» посоветовал ветерану смешанных единоборств Олегу Тактарову найти профессионального психолога. 53-летний спортсмен резко ответил ему.
«Помогите Тактарову найти профессионального психолога, человек погибает», — написал подписчик под постом Дмитрия Носова в «Инстаграме», посвящённым примирению бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Адама Яндиева.
Фото: https://www.instagram.com/nosov_official/?hl=ru
«Ты мне в лицо всё говори. Пока вижу шакала и труса. Надеюсь, всевышний даст мне возможность услышать это в лицо», — ответил Тактаров.
Напомним, Тактаров с неудовольствием воспринял новость о примирении Харитонова и Яндиева. Он намекнул, что Сергей, который является воспитанником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, предал честь десантника.
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