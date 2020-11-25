Дэвид Хэй предсказал победу Роя Джонса в бою с Тайсоном

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Дэвид Хэй рассказал об ожиданиях от поединка, в котором примут участие легендарные боксёры Майк Тайсон и Рой Джонс.

Напомним, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок, который состоится 28 ноября. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.

По мнению Хэя, Джонс победит Тайсона.

«Важно, что Джонс за последние 20 лет провёл 32 боя, а у Тайсона за это время было восемь поединков, три из которых он проиграл. Мне кажется, что Тайсон может напоминать себя прежнего в течение 5-10 секунд, возможно, дважды за раунд. Но я не верю, что у него будет много взрывов. Вопрос в том, сколько времени на отдых ему понадобится после первого взрыва.

Я видел, как классно работает Тайсон на лапах и мешках. Но он взрывался только на протяжении двух-трёх секунд. Хочу увидеть, что будет, если он пустит в ход руки на 10 секунд.

У Джонса хорошая защита, зоркие глаза. Он может увидеть, какие удары в него летят. Он должен видеть удары Тайсона, поскольку Майк старше и медленнее», — цитирует Хэя BoxingScene.