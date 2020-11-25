Источник: боец MMA Абасов, задержанный полицией, не признал вину
Российский боец смешанных единоборств Ислам Абасов, которого задержала московская полиция, отказался признать вину. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Ранее сообщалось, что Абасов стал виновником ДТП. Пострадавший повздорил с ним и его друзьями на дороге, после чего написал заявление о нападении. Правоохранительные органы задержали Абасова и могут возбудить уголовное дело. В настоящее время проводится проверка инцидента.
4 декабря Абасов должен был принять участие в турнире ONE Championship в Сингапуре, где его ожидал бой с казахстанцем Кайратом Ахметовым.
Всего в смешанных единоборствах Абасов провёл пять боёв, одержав в них пять побед. Последний бой он провёл в октябре 2019 года, победив представителя Бразилии Эдналду Оливейру.
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