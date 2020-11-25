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Кормье: после боя с Джонсом я четырежды мылся. От него страшно воняет

Кормье: после боя с Джонсом я четырежды мылся. От него страшно воняет
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье вспомнил поединок с бывшим обладателем пояса в полутяжёлом весе Джоном Джонсом, который состоялся в 2015 году.

«После первого боя с Джонсом я четырежды принимал душ. Я сидел в ванной и мылся, мылся, мылся…

Мне всё время казалось, что его грязь и вонь снова липнут ко мне. От него страшно воняет. У него плохо пахнет изо рта, воняет из подмышек. Страшная вонь», — приводит слова Кормье ESPN.

В том бою Джонс победил Кормье единогласным решением судей. В матче-реванше, который состоялся в 2017 году, Джон нокаутировал Даниэля.

Напомним, Кормье закончил карьеру. Что касается Джонса, то он оставил пояс в полутяжёлом весе ради перехода в тяжёлый вес.

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