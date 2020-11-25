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У. Нурмагомедов выступит в андеркарде боя Макгрегор — Порье

У. Нурмагомедов выступит в андеркарде боя Макгрегор — Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выступит на турнире UFC 257, который состоится 23 января 2021 года. Его соперником станет представитель Казахстана Сергей Морозов.

«Проведу бой с Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 257», — приводит слова Морозова ТАСС.

Изначально планировалось, что поединок Нурмагомедов — Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли. На его счету 12 побед в 12 поединках в MMA, у Морозова 17 побед и три поражения.

Напомним, главным боем турнира UFC 257 станет поединок бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье.

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