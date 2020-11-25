Джефф Монсон: Пётр Ян — чемпион UFC. Думаю, он никогда не проиграет
Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон высоко отозвался о чемпионе UFC в легчайшем весе Петре Яне.
«Пётр Ян — ещё один действующий чемпион UFC. И, думаю, он никогда не проиграет.
В России всегда будут лучшие бойцы. Я говорил об этом пару лет назад. Русские парни здоровые, они тренируются в борьбе, они тренируются с раннего возраста, а когда им исполняется 20-21 год, они уже как великие бойцы.
Им просто нужно подтянуть немного ММА, джиу-джитсу или что-то ещё, чтобы быть на высоте. Поэтому я говорю, что в ближайшие три года в России будут чемпионы во многих организациях: в UFC, в Bellator», — приводит слова Монсона «Советский спорт».
Пётр Ян ответил на критику со стороны Фёдора Емельяненко
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