Штырков: с UFC вопрос закрыт, и это точка

Российский боец ММА Иван Штырков заявил, что не рассчитывает на переход в UFC.



«Я был и остаюсь просто Иваном Штырковым, никакая я не звезда уральского ММА. Я просто делал то, что должен был делать. Делал честно и с огромной ответственностью, не жалея себя, чтобы не подвести людей, которые возложили на меня определённые надежды. Я думаю, большинству людей нет дела до меня и моей жизни — у них есть свои дела и проблемы. Ну а те люди, что обращают внимание на события, в которых я мелькаю, относятся ко мне по-разному: кто-то желает мне удачи, кто-то надеется и желает мне оступиться, кто-то поддерживает меня и верит, кто-то — наоборот. В общем, всё так же, как и всегда это было.



Мне 32 года, и никаких грёз в голове у меня нет. С UFC вопрос закрыт, и это точка. Сейчас цель одна — устроить хороший замес в предстоящем бою», — приводит слова Штыркова Life.