Чемпионат России по боксу среди мужчин в Оренбурге пройдёт со зрителями

На чемпионат России по боксу среди мужчин, который пройдет с 27 ноября по 5 декабря в Оренбурге, будут допущены болельщики, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Как сообщает источник, была согласована возможность заполнения зрителями 50% мест в зале. При этом на стадионе будет осуществлена «шахматная рассадка».



На предварительные бои, включая полуфиналы, вход будет бесплатным, но для посещения соревнования необходимо пройти соответствующую регистрацию. Билет будет действителен только на выбранную дату.



Призовой фонд турнира составит 10 млн рублей, также победители соревнований получат автомобили.



На турнире будут присутствовать звёзды российского бокса: двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Александр Лебзяк, Рахим Чахкиев, Егор Мехонцев, Гайдарбек Гайдарбеков и другие.



По итогам чемпионата России будет сформирован состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020 года на 2021-й.