Фигейредо проведёт вторую защиту титула UFC за три недели

Чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисон Фигейредо проведёт очередную защиту титула 12 декабря, сообщает пресс-служба UFC.
Дейвисон выступит на турнире UFC 256. Его соперником станет первый номер рейтинга наилегчайшего веса Брендон Морено.
Если Дейвисон победит в этом поединке, он станет первым в истории бойцом UFC, защитившим титул два месяца кряду.
Напомним, первую защиту титула Фигейредо провёл 22 ноября, победив удушающим приёмом Алекса Переса уже в первом раунде.
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» UFC.
Брендон Морено свой последний поединок также провёл 22 ноября, победив техническим нокаутом в первом раунде Брэндона Ройвала. Всего на счету Морено 24 поединка в ММА, в которых он одержал 18 побед, пять раз потерпел поражение и один бой завершился вничью.
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