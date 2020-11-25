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Фигейредо проведёт вторую защиту титула UFC за три недели

Фигейредо проведёт вторую защиту титула UFC за три недели
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисон Фигейредо проведёт очередную защиту титула 12 декабря, сообщает пресс-служба UFC.

Дейвисон выступит на турнире UFC 256. Его соперником станет первый номер рейтинга наилегчайшего веса Брендон Морено.

Если Дейвисон победит в этом поединке, он станет первым в истории бойцом UFC, защитившим титул два месяца кряду.

Напомним, первую защиту титула Фигейредо провёл 22 ноября, победив удушающим приёмом Алекса Переса уже в первом раунде.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» UFC.

Брендон Морено свой последний поединок также провёл 22 ноября, победив техническим нокаутом в первом раунде Брэндона Ройвала. Всего на счету Морено 24 поединка в ММА, в которых он одержал 18 побед, пять раз потерпел поражение и один бой завершился вничью.

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