Оверим: проведу ещё несколько боёв, а затем повешу перчатки на гвоздь

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим заявил, что собирается завершить карьеру после нескольких боёв.
«Продолжаю совершенствоваться. Несмотря на то что мне 40, мой прогресс виден от боя к бою. Тем не менее нужно быть реалистом. Проведу ещё несколько боёв, а затем повешу перчатки на гвоздь. Если смогу завоевать пояс, буду считать, что выполнил свою миссию», — написал Оверим в своём «твиттере».
В следующем поединке Оверим встретится с российским бойцом UFC Александром Волковым.
На счету Оверима 47 побед и 18 поражений в MMA. Последний бой он провёл 5 сентября, победив Аугусто Сакаи на турнире UFC Fight Night 176.
Последним соперником Волкова был Уолт Харрис, потерпевший поражение от россиянина 24 октября на турнире UFC 254. Волков нокаутировал соперника ударом в солнечное сплетение. На счету россиянина 32 победы и 8 поражений в смешанных единоборствах.
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