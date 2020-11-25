Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Оверим: проведу ещё несколько боёв, а затем повешу перчатки на гвоздь

Оверим: проведу ещё несколько боёв, а затем повешу перчатки на гвоздь
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим заявил, что собирается завершить карьеру после нескольких боёв.

«Продолжаю совершенствоваться. Несмотря на то что мне 40, мой прогресс виден от боя к бою. Тем не менее нужно быть реалистом. Проведу ещё несколько боёв, а затем повешу перчатки на гвоздь. Если смогу завоевать пояс, буду считать, что выполнил свою миссию», — написал Оверим в своём «твиттере».

В следующем поединке Оверим встретится с российским бойцом UFC Александром Волковым.

На счету Оверима 47 побед и 18 поражений в MMA. Последний бой он провёл 5 сентября, победив Аугусто Сакаи на турнире UFC Fight Night 176.

Последним соперником Волкова был Уолт Харрис, потерпевший поражение от россиянина 24 октября на турнире UFC 254. Волков нокаутировал соперника ударом в солнечное сплетение. На счету россиянина 32 победы и 8 поражений в смешанных единоборствах.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020