Джефф Монсон прокомментировал конфликт Харитонова и Яндиева

Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон прокомментировал факт примирения бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Адама Яндиева, который его избил.

«Я знаком с обоими парнями, с Харитоновым даже провёл бой. Мне нравятся оба парня, я просто думаю, что они совершили ошибку. Они должны драться в клетке, на ринге, если они хотят драться. Я думаю, что это была ошибка, и теперь они оба осознали это. Надеюсь, они больше этого не сделают.

Но это безумие. Они профессионалы, их карьера, их работа — быть сильными и здоровыми, чтобы драться в клетке, на ринге, поэтому, когда они сражаются за его пределами, это вредит карьере. Думаю, они всё поняли.

Я не знаю, почему они ссорились, но думаю, что оба получили опыт и этого не повторят снова. Это одна из тех вещей, в которых любой может ошибиться, и надеюсь, они извлекут уроки из этого», — цитирует Монсона «Советский спорт».