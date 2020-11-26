В бою Майк Тайсон — Рой Джонс разрешили нокаут

Райан Кавана, продюсер выставочного поединка с участием легендарных американских боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса, сообщил, что в бою разрешили нокаут. Ранее информировалось, что Атлетическая комиссия штата Калифорния запретила нокаут.

«Нокаут разрешили. Мы слышали, как кто-то говорил, что нокаута не будет. Но нокаут разрешён. Если пойдёт кровь, бой не остановят», — приводит слова Каваны Yahoo.

Напомним, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.

В послужном списке Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл. Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений.

Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018 году и победил Скотта Сигмона.