Валуев — о бое Тайсон — Джонс: всегда скептически относился к возвращениям

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал об ожиданиях от выставочного поединка с участием Майка Тайсона и Роя Джонса, который состоится 28 ноября.
«Всегда относился скептически и буду относиться к возвращениям. Дело в том, что есть проблемы психологического характера, да и не важно, сколько смотрят ветеранские, вопрос в том, что зрители всегда будут сравнивать. Невозможно уже выжать то, что ты выжимал из себя в молодом возрасте.
Если вещи разбивать на части — будет много внимания таким боям, но это не может быть целой системой. Таких случаев мало, но можно вспомнить Формана, который вернулся через огромный промежуток. Подобные истории с ветеранскими боями созвучны с нынешним боксом», — передаёт слова Валуева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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