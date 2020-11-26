«Терпеть его не могу». Кормье вспомнил историю с допингом у Джона Джонса
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье раскритиковал бывшего обладателя пояса в полутяжёлом весе Джона Джонса. Кормье не понимает, как Джонс может утверждать, что не принимал допинг, хотя USADA не признало его невиновным, а лишь сократило срок дисквалификации благодаря содействию в расследовании.
«На пенсии я или нет, но я всё ещё терпеть не могу этого парня. Вот так.
Не понимаю, как он может говорить, мол, мою невиновность доказали. Его невиновность так и не доказали. Ни разу не сказали, что он невиновен.
Сказали же, что допинг нашли в его организме, но из-за сотрудничества или чего-то такого они отозвали его наказание. Но никто никогда не говорил о невиновности», — сказал Кормье в интервью ESPN.
Кормье: после боя с Джонсом я четырежды мылся. От него страшно воняет
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