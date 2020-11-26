Конор Макгрегор отреагировал на смерть Диего Марадоны

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.
Макгрегор разместил в «сториз» своего «инстаграма» старое фото Марадоны, сделанное в ходе одного из матчей сборной Аргентины.
«Покойся с миром, Диего», — подписал он фото.
Фото: https://www.instagram.com/thenotoriousmma/?hl=ru
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.
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