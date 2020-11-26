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Виталий Кличко выпустил сборник своих ярких цитат

Виталий Кличко выпустил сборник своих ярких цитат
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко выпустил книгу «Кто не слышал, тот увидит!» со своими известными цитатами.

В сборник вошли 14 цитат мэра украинской столицы, в том числе «Мост, который устал», «Хватит шастать без настоятельной потребности», «У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её надо подогреть».

«Как давно обещал, я таки выдал самоироническую книгу со своими известными цитатами. Она яркая, весёлая, позитивная… Мы выдали эту книжку в таком интересном формате — смешном, маленьком, удобном», — приводит слова Кличко «Р-Спорт».

Книгу тиражом 3000 экземпляров издали на украинском языке.

«Это первое издание, но мы не исключаем, что будет расширение второго. Тираж будем увеличивать и выпускать вторую серию, третью серию», — добавил Кличко.

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