Тренер Нурмагомедова оценил шансы Хабиба стать успешным тренером

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предположил, что у его подопечного есть потенциал стать успешным тренером, как его отец. Напомним, Абдулманап Нурмагомедов, который ушёл из жизни 3 июля, воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и попал Книгу рекордов Гиннесса.

«Если Хабиб будет заниматься тренерством вполсилы, он станет неплохим специалистом. Но если будет серьёзно уделять этому внимание, то выйдет на уровень своего отца.

Хабиб всегда тренирует. Даже когда он готовился к последнему бою, он помогал мне тренировать ребят. Он прирождённый лидер. Если он будет уделять достаточно времени тренерской работе, то станет одним из лучших», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Real Quick With Mike Swick Podcast.